دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي صمام أمان فلسطين في مواجهة العدوان

القمة
القمة
فريدة محمد

أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا أن مصر ستظل صمام الأمان الحقيقي لفلسطين، وأن قمة شرم الشيخ تأتي امتداداً لهذا الدور التاريخي، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركاً متكاملاً يجمع بين وقف العدوان وإعادة إطلاق المفاوضات.


وأضاف " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة تضيف بعداً مهماً حيث يركز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والعمل مع مصر لإطلاق عملية سلام شاملة وعادلة مؤكداً أن توقيع اتفاق شرم الشيخ دليل على إدراك المجتمع الدولي أن مصر هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة.


وطالب اللواء هشام الشعينى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام التام بقرارات قمة شرم الشيخ من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مطالباً من المجتمع الدولى أن يكون له دوره الفاعل فى إحلال السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الأوسط لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.

اللواء هشام الشعينى مجلس النواب محافظة قنا فلسطين الرئيس السيسي

