برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي صمام أمان فلسطين في مواجهة العدوان

أكد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا أن مصر ستظل صمام الأمان الحقيقي لفلسطين، وأن قمة شرم الشيخ تأتي امتداداً لهذا الدور التاريخي، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يقود تحركاً متكاملاً يجمع بين وقف العدوان وإعادة إطلاق المفاوضات.



وأضاف " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة تضيف بعداً مهماً حيث يركز على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والعمل مع مصر لإطلاق عملية سلام شاملة وعادلة مؤكداً أن توقيع اتفاق شرم الشيخ دليل على إدراك المجتمع الدولي أن مصر هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة.



وطالب اللواء هشام الشعينى من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الالتزام التام بقرارات قمة شرم الشيخ من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مطالباً من المجتمع الدولى أن يكون له دوره الفاعل فى إحلال السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الأوسط لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة.