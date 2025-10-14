تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

يعد سرطان الرئة من الأمراض الخطيرة التى تسبب مضاعفات خطيرة لذا من المهم علاجه.

عادةً لا تظهر أي علامات أو أعراض لسرطان الرئة في مراحله المبكرة وتتطور الأعراض مع تقدم الحالة.

ووفقا لما جاء في موقع NHS تشمل الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة ما يلي:

السعال الذي لا يختفي بعد 3 أسابيع

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

سعال الدم

ألم أو وجع عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر أو نقص الطاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر



تغيرات في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح أكثر انحناءً أو تصبح نهاياتها أكبر (يُعرف هذا باسم تضخم الأصابع)

صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع

أزيز

صوت أجش

تورم في وجهك أو رقبتك

ألم مستمر في الصدر أو الكتف

قم بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من أي من الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة أو أي من الأعراض الأقل شيوعًا.