أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 14 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة إسبانيا ضد بلغاريا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم



سيشل X جامبيا – الساعة 4 عصرا

غينيا X بوتسوانا – الساعة 7 مساء

الصومال X موزمبيق – الساعة 7 مساء

الجزائر X أوغندا – الساعة 7 مساء

جنوب أفريقيا X رواندا – الساعة 7 مساء

نيجيريا X بنين – الساعة 7 مساء

الكونغو الديمقراطية X السودان – الساعة 10 مساء

السنغال X موريتانيا – الساعة 10 مساء

المغرب X الكونغو – الساعة 10 مساء

كوت ديفوار X كينيا – الساعة 10 مساء

الجابون X بوروندي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة



أستونيا X مولدوفا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

إيطاليا X الكيان الصهيوني – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

آيرلندا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

البرتغال X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

تركيا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

إسبانيا X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

آندورا X صربيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

لاتفيا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة



قطر X الإمارات – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

السعودية X العراق – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد المباريات الودية



اليابان X البرازيل – الساعة 1:30 ظهرا

كوريا الجنوبية X باراجواي – الساعة 2 ظهرا

إيران X تنزانيا – الساعة 3 عصرا

النرويج X نيوزيلندا – الساعة 7 مساء

روسيا X بوليفيا – الساعة 8 مساء

ألبانيا X الأردن – الساعة 8 مساء