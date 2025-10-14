أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 14-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 14 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة إسبانيا ضد بلغاريا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
سيشل X جامبيا – الساعة 4 عصرا
غينيا X بوتسوانا – الساعة 7 مساء
الصومال X موزمبيق – الساعة 7 مساء
الجزائر X أوغندا – الساعة 7 مساء
جنوب أفريقيا X رواندا – الساعة 7 مساء
نيجيريا X بنين – الساعة 7 مساء
الكونغو الديمقراطية X السودان – الساعة 10 مساء
السنغال X موريتانيا – الساعة 10 مساء
المغرب X الكونغو – الساعة 10 مساء
كوت ديفوار X كينيا – الساعة 10 مساء
الجابون X بوروندي – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة
أستونيا X مولدوفا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إيطاليا X الكيان الصهيوني – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
آيرلندا X أرمينيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
البرتغال X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
تركيا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
إسبانيا X بلغاريا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
آندورا X صربيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
لاتفيا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم والقنوات الناقلة
قطر X الإمارات – الساعة 8:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
السعودية X العراق – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد المباريات الودية
اليابان X البرازيل – الساعة 1:30 ظهرا
كوريا الجنوبية X باراجواي – الساعة 2 ظهرا
إيران X تنزانيا – الساعة 3 عصرا
النرويج X نيوزيلندا – الساعة 7 مساء
روسيا X بوليفيا – الساعة 8 مساء
ألبانيا X الأردن – الساعة 8 مساء