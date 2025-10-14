فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن قائمة أفضل 10 رماة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي للرماية (FITASC) التصنيف العالمي للرماة في منافسات الأطباق المروحية لعام 2025، حيث حقق الرماة المصريون إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرماية المصرية المشرف، بتواجد الرامي الدولي فرانكو دوناتو في المركز الثالث، والرامي الدولي أحمد شبراوي في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل عشرة رماة على مستوى العالم.

ويُعد هذا التصنيف تتويجًا لمسيرة من النجاحات المتواصلة للرماية المصرية خلال عام 2025، إذ افتتح أحمد شبراوي الإنجازات بحصوله على المركز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر يونيو، تلاه تألق فرانكو دوناتو بحصده المركز الثاني في بطولة العالم بإيطاليا خلال شهر سبتمبر، ليؤكد الرماة المصريون حضورهم القوي والمستحق في ساحة المنافسات الدولية.

وفي هذا السياق، يتقدم الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بخالص التهاني والتبريكات إلى الراميين الدوليين فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي بمناسبة تواجدهما ضمن قائمة أفضل 10 رماة على مستوى العالم في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للرماية FITASC لعام 2025، تقديرًا لجهودهما المتميزة وتمثيلهما المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وأكد حازم حسني أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لمسيرة النجاحات التي تحققها الرماية المصرية عالميًا، ثمرةً للتخطيط والعمل الجاد والدعم المتواصل للأبطال المصريين، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق ورفع راية مصر عالياً في البطولات المقبلة.