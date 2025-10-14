قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن قائمة أفضل 10 رماة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي للرماية (FITASC) التصنيف العالمي للرماة في منافسات الأطباق المروحية لعام 2025، حيث حقق الرماة المصريون إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرماية المصرية المشرف، بتواجد الرامي الدولي فرانكو دوناتو في المركز الثالث، والرامي الدولي أحمد شبراوي في المركز العاشر ضمن قائمة أفضل عشرة رماة على مستوى العالم.

ويُعد هذا التصنيف تتويجًا لمسيرة من النجاحات المتواصلة للرماية المصرية خلال عام 2025، إذ افتتح أحمد شبراوي الإنجازات بحصوله على المركز الأول في بطولة فرنسا المفتوحة خلال شهر يونيو، تلاه تألق فرانكو دوناتو بحصده المركز الثاني في بطولة العالم بإيطاليا خلال شهر سبتمبر، ليؤكد الرماة المصريون حضورهم القوي والمستحق في ساحة المنافسات الدولية.

وفي هذا السياق، يتقدم الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بخالص التهاني والتبريكات إلى الراميين الدوليين فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي بمناسبة تواجدهما ضمن قائمة أفضل 10 رماة على مستوى العالم في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للرماية FITASC لعام 2025، تقديرًا لجهودهما المتميزة وتمثيلهما المشرف لمصر في المحافل الدولية.

وأكد حازم حسني أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لمسيرة النجاحات التي تحققها الرماية المصرية عالميًا، ثمرةً للتخطيط والعمل الجاد والدعم المتواصل للأبطال المصريين، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق ورفع راية مصر عالياً في البطولات المقبلة.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده مع فريق الكرة..شاهد

محمد هشام

نجم يد الأهلي: فريقنا المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشئون الشباب لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

