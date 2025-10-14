قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب رفع الأثقال البارالمبي يواصل مشواره في بطولة العالم بالعاصمة الإدارية اليوم بمنافسات الكبار

رفع أثقال
رفع أثقال
محمد سمير

يستكمل لاعبو منتخب رفع الأثقال البارالمبى منافساتهم اليوم الثلاثاء ، على مستوى الكبار، ببطولة العالم المقامة بالعاصمة الإدارية وتختتم يوم 18 من الشهر الجارى والتي تقام بمشاركة 72 دولة من مختلف دول العالم .

يشهد اليوم منافسات أوزان 54 كجم ، على مستوى الرجال وينافس فيه ممدوح قذافى، بينما تنافس نادية يحيى، وإيناس الجبالى بوزن 41 كجم  بمنافسات نفس اليوم.

وتوج لاعبو منتخب رفع الأثقال بعدد 15 ميدالية متنوعة حتى منافسات يوم الأحد، ميداليتين على مستوى الكبار، و13 على مستوى فرق الناشئين، حيث  توج ثنائى منتخب الكبار محمد صبحى بفضية وزن 88كجم ، ومحمد المنياوى بذهبية وزن 59 كجم، وفى الناشئين الميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.

حصل على الميداليات الذهبية كل من محمد عبدالمغيث في منافسات وزن 54 كجم، وعبدالرحمن الدسوقي في منافسات وزن 59 كجم، وحبيبة أحمد في منافسات وزن 79 كجم.

وفاز بالميداليات الفضية سلمى يحيى في وزن 50 كجم، وتُقى حسين في وزن 50 كجم، ومحمد عبده في وزن 54 كجم، وساهر مصطفى في وزن 65 كجم، ومحمود صبحي في وزن 88 كجم، وعمّار أبو زيد في فوق وزن 107 كجم، وأحمد مؤمن في وزن فوق 107 كجم، ورضوى عبدالمحسن في وزن 61 كجم.

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب شهد سمير في وزن 41 كجم، ومحسن سالم في وزن 54 كجم.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

منتخب رفع الأثقال البارالمبى رفع الأثقال البارالمبى بطولة العالم العاصمة الإدارية منتخب رفع الأثقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

نادية مصطفي

نادية مصطفى عن قمة السلام: فخورة بكوني مصرية

محمود ياسين وشهيرة

شهيرة تحيي ذكرى وفاة محمود ياسين: إحنا عايشيين بحسك وسيرتك الطيبة

ماجدة زكي

ماجدة زكي بعرض أسير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا لنجلها

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

فيديو

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد