أبرزهم آيتن عامر وريهام حجاج.. نجوم الفن في حفل ميلاد نجلاء بدر

حرص عدد من نجوم الفن علي حضور حفل عيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر، والذي أقيم أمس .

ومن أبرز الحضور الفنانة ريهام حجاج ، ونسرين أمين ، عمر السعيد ، آيتن عامر ، درة .

وكان آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر هو مسلسل أزمة ثقة ، والذي عرض خلال الفترة الماضية .

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار.



كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.



"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، ، يُعد هذا العمل بمثابة تعاون بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022 ومسلسل السراب.

