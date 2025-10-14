قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
فن وثقافة

أبرزهم آيتن عامر وريهام حجاج.. نجوم الفن في حفل ميلاد نجلاء بدر

أحمد البهى

حرص عدد من نجوم الفن علي حضور حفل عيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر، والذي أقيم أمس . 

ومن أبرز الحضور الفنانة ريهام حجاج ، ونسرين أمين ، عمر السعيد ، آيتن عامر ، درة  .

وكان آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر هو مسلسل أزمة ثقة ، والذي عرض خلال الفترة الماضية .

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط الأبطال في جريمة قتل تكشف عن الكثير من الأسرار. 

كما يتناول العمل الصراع العائلي بين الأشقاء، الذي ينشأ بسبب المال ويؤدي إلى فقدان الثقة بينهم، مما يعكس التوترات العاطفية والإنسانية التي قد تشهدها العلاقات الأسرية في ظروف مشابهة.
 

"أزمة ثقة" يتكون من 15 حلقة، ،  يُعد هذا العمل بمثابة تعاون بين الفنانين هاني عادل ونجلاء بدر، حيث سبق لهما أن اجتمعا في حكاية ضمن مسلسل "الغراب" في عام 2022 ومسلسل السراب.
 

ريهام حجاج آيتن عامر نجلاء بدر

مرسيدس
محافظ الشرقية
حملة إزالة
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
