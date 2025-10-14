عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته آيات أباظة

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تطورات الحالة الصحية لزوجته آيات أباظة بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو محمود ياسين: «بفضل الله ثم بدعواتكم، أنهت زوجتي جراحة طويلة ودقيقة، وربنا يتمم شفائها على خير إن شاء الله. أشكركم من كل قلبي».

عمرو محمود ياسين تعلن عن خضوع زوجته لغملية جراحية

وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

رسالة آيات أباظة

وجهت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها بالدعاء خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أباظة في منشورها: “ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي، بس حابة أوضح حاجة… عشان ناس كتير بعتتلي بعد ما شافت الصورة وافتكروا إني رجعت الشغل. طبعًا نفسي، بس الحقيقة إني خلصت العلاج ولسه في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وارجع للمكان اللي بحبه.