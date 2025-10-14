قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نبيلة عبيد تكشف عن موعد انطلاق تصوير مسلسل جذوة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نبيلة عبيد سبب عدم انطلاق تصوير مسلسلها الجديد “جذوة” والذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريح خاص لصدى البلد : المسلسل متوقف حاليا لان هناك عدد من النجوم المشاركين ارتبطوا ببعض الأعمال المقرر ان تعرض فى رمضان القادم. 

وأضاقت نبيلة عبيد : وبمجرد انتهاء ارتباطاتهم من هذه الأعمال يتم تصوير المسلسل والذى يعرض خارج رمضان حيث يتم تصوير معظم أحداثه فى مصر وبعض المشاهد فى السعودية. 

نبيلة عبيد تكشف عن رايها فى اتفاق شرم الشيخ

وكانت الفنانة نبيلة عبيد كشفت عن رايها فى اتفاق شرم الشيخ الذى من المقرر ان تقام غدا والانجاز الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إطلاق النار على غزة. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريح خاص لصدى البلد : ان اتفاق شرم الشيخ انجاز حقيقى وما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد انجازا يمنح الفلسطنيين املا فى إقامة دولة مستقلة. 

واوضحت نبيلة : ان الرئيس كان لديه كل الحق فى رفض التهجير للفلسطنيين وهذا الامر كان فى محله. 

المساعدات المصرية إلى غزة.. رسالة إنسانية وأخلاقية

كما كشفت عن بدء تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة فور إعلان الاتفاق، معتبرة أن هذا التحرك السريع يعكس عمق الدور الإنساني والأخلاقي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

رؤية السيسي لحل الدولتين.. الطريق إلى سلام دائم

ودعت شاهين إلى خطوات عملية تلي وقف إطلاق النار، تضمن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

وتابعت: "هذا ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، الذي يؤكد دومًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب تعبيرها.

العالم يثمّن الدور المصري.. ومصر تثبت ريادتها

وختمت إلهام شاهين حديثها بالقول: "العالم كله يهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز، ومصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط جزءًا من المعادلة، بل صانعة للقرار وصاحبة دور تاريخي في حفظ السلام".

وأوضحت أن ما جرى في شرم الشيخ ليس مجرد حدث سياسي، بل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل جديد على أن مصر ستبقى صانعة السلام في الشرق الأوسط.

