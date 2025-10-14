ماجدة زكي بعرض أسير ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا لنجلها

حرصت الفنانة ماجدة زكي علي حضور مسرحية أسير، وذلك ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، لمساندة نجلها المخرج أحمد كمال أبو رية، والذي يقوم ببطولة العرض المسرحي.

وكان آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي هو فيلم"سكر" ، والذي عرض علي جزئين .

يُعد "سكّر" أول فيلم سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، حيث كان الجزء الأول منه قد أطلق العام الماضي، فيما يأتي جزأه الثاني حاملاً عنوان: "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد طارق يحيى، وشارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

وتأتي سلسلة أفلام "سكر" من بطولة كل من النجمة ماجدة زكي، حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.