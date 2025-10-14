قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
فن وثقافة

في ذكراه.. معلومات لا تعرفها عن المخرج محمد راضي

المخرج محمد راضي
المخرج محمد راضي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد راضي والذي عرف بإخراجه للعديد من الأفلام المهمة فى السينما المصرية كان أبرزها الانس والجن وأمهات فى المنفي.

مشوار المخرج محمد راضي الفني

ولد محمد راضي في محافظة الغربية عام 1939 ، وتخرج من كلية الحقوق عام 1962 قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964 .

وبدأ مسيرته الفنية فى التلفزيون حيث قدم عددا من الأفلام التسجيلية، ثم قام بتقديم فيلمين روائيين قصيرين وهما الفراشة والمقيدون للخلف، ولاقى الفيلمين ردود أفعال إيجابية مما شجعه على تقديم أفلام سينمائية مثل الحاجز والأبرياء وأن وأبنتى والحب .

محمد راضي يقدم أعمال لحرب أكتوبر

وبعد انتصار أكتوبر عام 1973 بدأ راضي خطوة جديدة في مسيرته تهتم بالتاريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب ، فقدم أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978 ، بالإضافة إلى وراء الشمس الذي يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67 ، وأخيراً فيلمه "حائط البطولات" الذي انتهى من إخراجه عام 1999 .

آخر أعمال محمد راضي

وكانت أخر أعمال المخرج الكبير محمد راضي مسلسل الكومي لإلهام شاهين وممدوح عبد العليم وهشام سليم وكانت تدور قصته في إطار درامي حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، والذي كان يحلم بأن يصبح غنيًا، وعندما يفشل في ذلك يفكر في النزول للقاهرة حتى يستطيع تحقيق حلمه.

محمد راضي المخرج محمد راضي أعمال محمد راضي أفلام محمد راضي ذكري ميلاد محمد راضي

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

مؤتمر النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

انطلاق فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالممشى السياحي كورنيش النيل ببني سويف

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة وطلخا ويؤكد: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفداء في وجدان كل مصري

محافظ أسيوط يبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

محافظ أسيوط يبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مناسبة

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

