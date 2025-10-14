في ذكراه.. معلومات لا تعرفها عن المخرج محمد راضي

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير محمد راضي والذي عرف بإخراجه للعديد من الأفلام المهمة فى السينما المصرية كان أبرزها الانس والجن وأمهات فى المنفي.

مشوار المخرج محمد راضي الفني

ولد محمد راضي في محافظة الغربية عام 1939 ، وتخرج من كلية الحقوق عام 1962 قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964 .

وبدأ مسيرته الفنية فى التلفزيون حيث قدم عددا من الأفلام التسجيلية، ثم قام بتقديم فيلمين روائيين قصيرين وهما الفراشة والمقيدون للخلف، ولاقى الفيلمين ردود أفعال إيجابية مما شجعه على تقديم أفلام سينمائية مثل الحاجز والأبرياء وأن وأبنتى والحب .

محمد راضي يقدم أعمال لحرب أكتوبر

وبعد انتصار أكتوبر عام 1973 بدأ راضي خطوة جديدة في مسيرته تهتم بالتاريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب ، فقدم أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978 ، بالإضافة إلى وراء الشمس الذي يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67 ، وأخيراً فيلمه "حائط البطولات" الذي انتهى من إخراجه عام 1999 .

آخر أعمال محمد راضي

وكانت أخر أعمال المخرج الكبير محمد راضي مسلسل الكومي لإلهام شاهين وممدوح عبد العليم وهشام سليم وكانت تدور قصته في إطار درامي حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، والذي كان يحلم بأن يصبح غنيًا، وعندما يفشل في ذلك يفكر في النزول للقاهرة حتى يستطيع تحقيق حلمه.