طارق لطفي يبدأ تصوير هاملت

أعلن الفنان طارق لطفي عن بدء تصوير فيلمه الجديد" هاملت" من إخراج أحمد فوزي صالح.

وعلق طارق لطفي علي صورة من كواليس العمل قائلًا: الحمد لله.. أول يوم تصوير هاملت".

وكان أخر أعمال طارق لطفي فى السينما فيلم “ السيستم ”.

فيلم “السيستم” قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.