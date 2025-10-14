قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"

أحمد البهى

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيان بشأن فيديو حفل الافتتاح الذي ظهر فيه عدد الفنانين الراحلين عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال البيان: في ضوء ما أُثير مؤخرًا من تساؤلات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عدد من أبناء وأقارب فنانين كبار، بشأن ظهور أو عدم ظهور صور بعض الرموز الفنية الراحلة في كليب أغنية “من كان يا مكان” التي قُدمت خلال افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية على ما يلي:

أولًا: الأغنية عمل رمزي فني تعبيري لا يحمل صفة التوثيق أو الحصر، وهي بمثابة تحية رمزية للفن المصري ورواده في وجدان الأجيال، وليست عملًا وثائقيًا أو تسجيليًا يهدف إلى استعراض كل الرموز.

ثانيًا: تتقدم النقابة بخالص الشكر والتقدير للفنان تامر حسني الذي قدّم الأغنية بكل حب وصدق ودون أي مقابل مادي، تعبيرًا عن دعمه للفن والمسرح المصري وأعضائه، مؤكدة أن تامر لم يكن طرفًا في اختيار الأسماء أو الصور التي ظهرت بالكليب، إذ إن هناك جهة إنتاجية وشاعرًا كاتبًا للأغنية توليا مسؤولية المحتوى الفني والتنفيذي.

ثالثًا: تُقدّر النقابة مشاعر كل أبناء الفنانين الذين شعروا بالحزن لعدم إدراج صور ذويهم في الكليب، وتؤكد أن جميع رموز الفن المصري باقية في ذاكرة النقابة وضمير الفن المصري دون استثناء، وأن الاختيار جاء وفق اعتبارات فنية ورمزية بحتة نظرًا لقِصر مدة الأغنية التي لا تتجاوز دقيقتين.

رابعًا: تُعلن النقابة أن نسخة جديدة من الأغنية سيتم تسليمها للتليفزيون المصري قريبًا، تتضمن مشاهد إضافية تُبرز عددًا أكبر من رموز الفن المصري الراحلين، على قدر الإمكان، في محاولة لتوسيع مساحة التقدير والوفاء لكل الأجيال التي أسهمت في بناء الحركة الفنية في مصر.

وفي الختام، تؤكد نقابة المهن التمثيلية أنها بيت لكل الفنانين وأبنائهم، وأن رسالتها الفنية والإنسانية قائمة على الاعتراف والوفاء لكل من خدم الفن المصري العظيم، دون تفرقة أو نسيان".

