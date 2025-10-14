بعد تعرضه لوعكة صحية.. نقل الشاعر أحمد ماضي للمستشفى

تعرض الشاعر الغنائي اللبناني أحمد ماضي، إلي وعكة صحية نقل علي اثرها إحدي المستشفيات.

ونشرت إحدي القنوات الفضائية اللبنانية، مقطع فيديو للفنان داني شمشون وهو يزور الشاعر أحمد ماضي في المستشفي للاطمئنان على حالته الصحية.

أحمد ماضي شاعر غنائي لبناني، ولد في صيدا، لبنان، وهو نجل الشاعر محمد ماضي.

تأسس فنيًا على سماع الكثير من الأعمال الغنائية الأصيلة، بجانب مطالعته للشعراء أمثال جورج جرداق، وحسين السيد، ونزار قباني.

و من الأغاني التي كتبها (يا مرايتي) لإليسا، و(سنين رايحة) لراغب علامة، و(أنا بنسحب) لوائل جسار، و(جوا الروح) لفضل شاكر وإليسا.