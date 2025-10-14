غرفة عادية .. شهيرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لزوجة ابنها بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة

كشفت الفنانة شهيرة عن تطورات الحالة الصحية لزوجة ابنها الإعلامية آيات أباظة ، بعد خضوعها لعملية جراحية.

الإعلامية آيات اباظة برفقة زوجها الكاتب عمرو محمود ياسين

وقالت الفنانة القديرة شهيرة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الحمد الله العملية نجحت والنتيجة مرضية بالنسبة للاطباء، وقد تم نقلها الي غرفة عادية.

الفنانة القديرة شهيرة

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.

رسالة آيات أباظة :

وجهت الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّرت فيها عن امتنانها لكل من دعمها بالدعاء خلال أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت أباظة في منشورها: “ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها أوي، بس حابة أوضح حاجة… عشان ناس كتير بعتتلي بعد ما شافت الصورة وافتكروا إني رجعت الشغل. طبعًا نفسي، بس الحقيقة إني خلصت العلاج ولسه في جراحة مهمة هتتعمل، ويارب أتعافى بعدها وارجع للمكان اللي بحبه.