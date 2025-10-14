قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
الطائرة البارالمبي يفوز على أستراليا ويتصدر مجموعته في كأس العالم قبل مواجهة كرواتيا

الطائرة البارالمبي
الطائرة البارالمبي
محمد سمير

فاز منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، على منتخب أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة ، في إطار منافسات الدور الأول بكأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .
وجاء فوز منتخبنا على اليابان بنتيجة أشواط 6/25 ، 7/25 ، 8/25، ليتصدر منتخبنا المجموعة الثانية . 
ويخوض المنتخب مباراته الرابعة  في الدور الأول اليوم  أمام نظيره الكرواتي .
وكان منتخبنا قد فاز على الهند واليابان بنتيجة واحدة ثلاثة أشواط نظيفة .


ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية  بكأس العالم، والتي  تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ، كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .
وتضم المجموعة الأولى منتخبات أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.
ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا  الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.
وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ، 
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ، 
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى
والجهاز الفني بقيادة  الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.
ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات أمم أفريقيا متتالية.

الطائرة البارالمبية منتخب الاسترالي كأس العالم سامح سالم الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة

