الطائرة البارالمبي يفوز على أستراليا ويتصدر مجموعته في كأس العالم قبل مواجهة كرواتيا

فاز منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة البارالمبية، على منتخب أستراليا بثلاثة أشواط نظيفة ، في إطار منافسات الدور الأول بكأس العالم والذي تستضيفه مدينة إنديانا بوليس الأمريكية خلال الفترة من 9 الى 18 أكتوبر الجاري .
وجاء فوز منتخبنا على اليابان بنتيجة أشواط 6/25 ، 7/25 ، 8/25، ليتصدر منتخبنا المجموعة الثانية .
ويخوض المنتخب مباراته الرابعة في الدور الأول اليوم أمام نظيره الكرواتي .
وكان منتخبنا قد فاز على الهند واليابان بنتيجة واحدة ثلاثة أشواط نظيفة .
ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات الهند ، اليابان ، استراليا ، كرواتيا ، البرازيل ، وهولندا .
وتضم المجموعة الأولى منتخبات أمريكا ، كازاخستان ، فرنسا ، إيطاليا ، تايلاند ، كندا ، وبولندا.
ويرأس بعثة منتخبنا بأمريكا الدكتور سامح سالم نائب رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة.
وتضم البعثة 12 لاعبا هم : هشام صلاح قائد الفريق ، أشرف زغلول ،
عبد النبى حسن ، محمد الحناوى ، حسام مسعود ، السيد موسى ، أحمد خميس ، أحمد فضل ، زكريا السيد ،
مطاوع أبو الخير ، حمادة حسن ، وأحمد زكرى
والجهاز الفني بقيادة الدكتور وجيه حمدي مديرا فنيا ، ويعاونه محمد بشير مدرب عام ، محمد سعد مدرب، وأمين عبد المنعم مديرا إداريا.
ويعد منتخب الكرة الطائرة البارالمبي افضل منتخب جماعي في تاريخ مصر الاولمبي و البارالمبي ، وذلك كونه المنتخب الوحيد الذي استطاع حصد ثلاث ميداليات بارالمبية في 2004 و 2016 و 2024 ، كما استطاع حصد ثلاث ميداليات كأس عالم في 2006 و2010 و 2023 ، بالإضافة ميداليتين كأس عالم للقارات في 2012 و 2016 ، و8 بطولات أمم أفريقيا متتالية.