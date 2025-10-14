خلال جولته بمدارس الفيوم|وزير التعليم يفتش على كتب التقييمات ويوجه بمتابعة تحصيل الطلاب يومياً

حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته اليوم في مدرسة إبشواي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة إبشواى التعليمية بمحافظة الفيوم ، على تفقد الفصول الدراسية والإطلاع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الدرجات والغياب، كما اطلع على كتب التقييمات الخاصة بالطلاب، مؤكداً على أهمية متابعة تحصيل الطلاب بصفة يومية.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير الدراسة والالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، حيث أجرى صباح اليوم زيارة مفاجئة لعدد ٦ مدارس بمحافظة الفيوم للوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي يعكس الجهد الكبير المبذول من كافة الأطراف في المنظومة التعليمية، وحرص أولياء الأمور على متابعة أبنائهم لتحقيق أفضل النتائج

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن الوزارة ماضية في دعم المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتعلم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن جولاته الميدانية تهدف إلى متابعة تنفيذ الآليات والإجراءات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتقديم الدعم المباشر للعاملين في الميدان التعليمي، والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية على أرض الواقع.

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها هاماً لطلاب الصف الأول الثانوي خلال جولته المفاجئة اليوم بمدارس محافظة الفيوم

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الموازنة بين المواد العلمية والإنسانية، مشددًا على ضرورة الإهتمام بـ 3 مواد وهي كالتالي :