بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه

ردت الفنانة إيمان العاصي، على بعض التعليقات التي جاءت علي الموضوع الذي يطرحه مسلسلها قسمة العدل.

وقالت إيمان العاصي في تصريحات تليفزيونية: "مليون في المية مع إن الأب يكتب أملاكه لحد من ولاده، إحنا مش بنيجى جمب شرع ربنا ولا الدين، بالعكس أن الأب يفكر أنه يقسم أو يتصرف فى أملاكه دى حاجة مش ضد الشرع واحنا سألنا فى دار الإفتاء قبل ما نعمل مسلسل قسمة العدل وقالوا ده".

وأضافت إيمان العاصي: “اتعرض فى السوشيال ميديا ووسائل الإعلام إن دى الفكرة اللى بيتم طرحها، اتهاجمنا كتير جدا ومش فاهمة سبب الهجوم ده إيه، أثبت إننا بنمس الدين بحاجة غلط أو الشرع، ده مستحيل يحصل ومش مقبول فى مجتمعنا، ومبخافش من أى حاجة توعى الناس ليه أنا كأم بعد ما توفى بنتى تدور على حقها فى المحاكم”.