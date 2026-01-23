قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
توك شو

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

اللواء وليد السيسي
اللواء وليد السيسي
البهى عمرو

كشف اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، مفاجأة لأول مرة، وأمر مخالف للقانون قام بفعله، عندما كان بالخدمة.

وقال وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، خلال لقاء عبر القناة الأولى، إنه يحكي قصة لم يعرضها من قبل، وأن هناك ملايين الأشخاص تسأل عنها.

لالبندقية اتاخدت مني هموت أنا وعائلتي

وأوضح أنه عندما كان في الخدمة، وفي أثناء القبض على أحد المتهمين في القضية ومعه سلاح ناري بندقية، وهي أداة الجريمة قال له المتهم في القضية:"  لو البندقية اتاخدت مني هموت أنا وعائلتي".

وتابع :" كان لدي أمر من اثنين ترك السلاح الناري للمتهم في القضية ومخالفة القانون، أو القبض عليه بالسلاح، وبعد ترك المكان يتم قتل عائلته، وكانت هناك اقتراحات من البعض بتعيين حراسة على المنزل

وأشار إلى أنه يعترف لأول مرة أنه خالف القانون وترك السلاح الناري، وحصل على جزاء إداري من جهة العمل، لما فعله من إخلال بالقانون، لكنه حافظ على عائلة كاملة .

وليد السيسي المخدرات مكافحة المخدرات

