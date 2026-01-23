هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

كشف اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، مفاجأة لأول مرة، وأمر مخالف للقانون قام بفعله، عندما كان بالخدمة.

وقال وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، خلال لقاء عبر القناة الأولى، إنه يحكي قصة لم يعرضها من قبل، وأن هناك ملايين الأشخاص تسأل عنها.

لالبندقية اتاخدت مني هموت أنا وعائلتي

وأوضح أنه عندما كان في الخدمة، وفي أثناء القبض على أحد المتهمين في القضية ومعه سلاح ناري بندقية، وهي أداة الجريمة قال له المتهم في القضية:" لو البندقية اتاخدت مني هموت أنا وعائلتي".

وتابع :" كان لدي أمر من اثنين ترك السلاح الناري للمتهم في القضية ومخالفة القانون، أو القبض عليه بالسلاح، وبعد ترك المكان يتم قتل عائلته، وكانت هناك اقتراحات من البعض بتعيين حراسة على المنزل

وأشار إلى أنه يعترف لأول مرة أنه خالف القانون وترك السلاح الناري، وحصل على جزاء إداري من جهة العمل، لما فعله من إخلال بالقانون، لكنه حافظ على عائلة كاملة .