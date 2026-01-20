مخدر الشابو يقود لحبل المشنقة.. إحالة 3 تجار للمفتي

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والمواد المخدرة على نطاق واسع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من الشابو والمواد المخدرة وزنت 2 كيلو وربع الكيلو كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتجار فى المواد المخدرة بعد تفتيش المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة لتسهيل عمليات البيع، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها اللاحق.

قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين "م.ا" و"ح.م" و"ح.ع" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل 2026، للنطق بالحكم في اتهامهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتاميين والمواد المخدرة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين محمد عمر القياتى وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.