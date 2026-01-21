المؤبد لتاجر الشابو.. سقط متلبسا أثناء بيعه لضابط مكافحة المخدرات بأسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لعامل، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو، وذلك عقب ضبطه متلبسًا أثناء عرضه وبيع المخدر لضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود أحداث القضية رقم 9423 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات مؤكدة للمقدم أحمد فاضل مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة أسيوط، تفيد قيام المتهم «أيمن . م . ع» (25 عامًا)، عامل ومقيم بمنطقة عزت جلال بدائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة وترويج مخدر الشابو.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية سرية استهدفت المتهم، حيث جرى استدراجه على هيئة أحد الزبائن، وعقب عرض المتهم جوهر مخدر الشابو على ضابط المكافحة وإخراجه كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بداخله كمية من المخدر، تم إعطاء الإشارة المتفق عليها للقوات، والتي تمكنت من ضبطه في الحال.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة تحتوي على كميات من مخدر الشابو، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 200 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.