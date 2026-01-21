قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: سك مليون جنيه عملة تذكارية بمناسبة عيد الشرطة
رجالي منعوني.. ترامب يكشف عن رغبة دفينة في تغيير اسم خليح المكسيك باسمه
توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع قطر
التعليم تتعاقد مع شركة لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة
قرار هام من الحكومة بشأن تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

المؤبد لتاجر الشابو.. سقط متلبسا أثناء بيعه لضابط مكافحة المخدرات بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لعامل، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو، وذلك عقب ضبطه متلبسًا أثناء عرضه وبيع المخدر لضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أسيوط. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود أحداث القضية رقم 9423 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات مؤكدة للمقدم أحمد فاضل مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة أسيوط، تفيد قيام المتهم «أيمن . م . ع» (25 عامًا)، عامل ومقيم بمنطقة عزت جلال بدائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة وترويج مخدر الشابو. 

وبتقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية سرية استهدفت المتهم، حيث جرى استدراجه على هيئة أحد الزبائن، وعقب عرض المتهم جوهر مخدر الشابو على ضابط المكافحة وإخراجه كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بداخله كمية من المخدر، تم إعطاء الإشارة المتفق عليها للقوات، والتي تمكنت من ضبطه في الحال. 

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة تحتوي على كميات من مخدر الشابو، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 200 جنيه. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية

