قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أميرة خلف

بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون،  والتي بدأت  أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر وفقًا لما نص عليه القانون، لتنتهي 5 فبراير المقبل، وذلك يعني بدء تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية .

 

وطبقا لنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم ، تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى الفئات الثلاث، وفق معايير وضوابط حددها القانون بشكل تفصيلي.

 

وألزم القانون لجان الحصر بمراعاة مجموعة من المعايير عند تصنيف المناطق، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. كما تشمل المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.

 

و  يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل لجان الحصر، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. ويجيز القانون مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حال وجود مبررات لذلك.

وعقب انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

آليات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات 

 

نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام تقسيط فروق الزيادة . 

وتُحسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا .

قانون الإيجار القديم لجان الحصر زيادة القيمة الإيجارية القيمة الإيجارية الأجرة الشهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

جانب من احتفال مديرية أمن سوهاج

مديرية أمن سوهاج تحتفل بالذكرى الـ74 لـ عيد الشرطة | صور

محكمة

السجن 5 سنوات للمتهمين بالتعدي على فتاة الهرم

النيابة الإدارية

ختام دورة أصول التحقيق والادعاء وصياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد