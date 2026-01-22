قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

ندرس المستحقين.. وزير الإسكان: رؤية متكاملة لحل ملف الإيجار القديم.. و66 ألف طلب لوحدات سكنية بديلة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تتبنى رؤية متكاملة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويضمن توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأضاف وزير الإسكان أن 66 ألف مواطن من مستأجري الإيجارات القديمة قاموا بتسجيل بياناتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك عبر المنصة الحكومية التي أطلقتها الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.
وأوضح الشربيني أنه منذ بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة، استهدفت الدولة عددًا من الوحدات السكنية المنشأة بالفعل لتوفيرها لقاطني الإيجار القديم، في إطار خطة تدريجية لتطبيق القانون دون الإضرار بالمستحقين.

وأشار الوزير إلى وجود آليات واضحة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة، من بينها التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتحديد عدد المستحقين، والتي بدأت عملها منذ شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي في أبريل المقبل.

وأكد وزير الإسكان إتاحة 4 أنظمة لتوفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، في مقدمتها نظام الإيجار المدعوم، بحد أقصى 25% من دخل أو معاش المستفيد، ويستهدف بالأساس كبار السن وأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم السكنية.

وأوضح أن النظام الثاني هو الإيجار التمليكي، والذي يتيح للمستفيد سداد جزء من قيمة الوحدة على أن تنتهي مدة الإيجار بتمليكها، إلى جانب نظام التمويل العقاري المخصص لمن لديهم قدرة مالية، وفق آليات ميسرة.

وأضاف الشربيني أن الفئة الأخيرة المستفيدة من الوحدات السكنية البديلة هم المواطنون غير المستحقين لوحدة مدعومة ولكن لديهم القدرة المالية، حيث يحق لهم الشراء المباشر من وزارة الإسكان دون الدخول في الطروحات العامة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة أعدّت خريطة جغرافية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لمستأجري الإيجارات القديمة على مستوى الجمهورية، ويتم إعدادها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان حسن توزيع الوحدات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

المتهم

أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. القبض على دجال سيدي جابر

المتهم

القبض على شخص تحر.ش بفتاة أمام ماكينة صراف آلي بالبحيرة

المتهم

القبض على المتهم بسرقة غطاء صرف صحى ببورسعيد

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

