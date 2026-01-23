قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

هيئة الارصاد الجوية
هيئة الارصاد الجوية
سارة عبد الله

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حقيقة تأثر مصر بإعصار تونس وليبيا.

وردت الصفحة الرسمية للأرصاد على تساؤل متابع، بشأن الإعصار، وجاءت بالنفي بأنه لن تتعرض مصر لإعصار بحسب المتابعات والرصد لحالة الطقس عن طريق الأقمار الصناعية. 

رد هيئة الأرصاد الجوية على متابع بشأن الإعصار 

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية عن مستجدات حالة الطقس، الآن، حيث تسود أجواء مشمسة مستقرة على شمال البلاد مع وجود بعض السحب العالية الغير مؤثرة على جنوب البلاد وسيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

من المتوقع، حول حالة الطقس اليوم، أن يكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ،وتكون الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى  والوجه البحرى وشمال الصعيد .

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة

هيئة الأرصاد الجوية مصر إعصار تونس وليبيا الأرصاد الجوية الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

متهم

القبص على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالفيوم

الشاب الضحية بالغربية

القصاص لفقد عينه ..جنايات طنطا تقضي بالسجن 10 سنوات للكوارشي لتسببه في عاهة مستديمة لشاب بقطور

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لتعدي عامل بالضرب على ابنته وزوجته بعد سرقة ذهبهما

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد