هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حقيقة تأثر مصر بإعصار تونس وليبيا.

وردت الصفحة الرسمية للأرصاد على تساؤل متابع، بشأن الإعصار، وجاءت بالنفي بأنه لن تتعرض مصر لإعصار بحسب المتابعات والرصد لحالة الطقس عن طريق الأقمار الصناعية.

رد هيئة الأرصاد الجوية على متابع بشأن الإعصار

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية عن مستجدات حالة الطقس، الآن، حيث تسود أجواء مشمسة مستقرة على شمال البلاد مع وجود بعض السحب العالية الغير مؤثرة على جنوب البلاد وسيناء.

حالة الطقس اليوم في مصر

من المتوقع، حول حالة الطقس اليوم، أن يكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ،وتكون الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة