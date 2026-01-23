قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل جامعة السويس

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل جامعة السويس، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وفي إطار زيارته للجامعة منذ أيام، وكذلك تفعيلًا لبروتوكول تعاون لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية..وتأتي المبادرة في ضوء توجيهات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المستشار خالد عبد الله، ورئيس الإدارة المركزية المهندس محمد منتصر، وتحت إشراف لمياء محمود مدير مديرية العمل بالسويس.

وشهدت فعاليات المبادرة، التي أُقيمت داخل جامعة السويس، مشاركة نحو 330 من العمال والمتدربين والخريجين، وذلك في إطار نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، ودورها المحوري في ترسيخ مفاهيم الوقاية والحماية داخل المؤسسات التعليمية، وبناء جيل واعٍ بثقافة السلامة...وتضمنت الفعالية عددًا من المحاضرات التوعوية المتخصصة، حيث ألقت المهندسة شيرين سلامة المحاضرة الأولى حول مفهوم السلامة وأنواعها والمخاطر المحتملة داخل الحرم الجامعي، فيما تناول المهندس محمود أبو بيه، مدير عام تأمين بيئة العمل، خلال المحاضرة الثانية أهداف السلامة المهنية والتعليمية وأهميتها في توفير بيئة عمل ودراسة آمنة...كما استعرض المهندس إسلام حمدي، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، في المحاضرة الثالثة مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من ضوابط وتشريعات داعمة لتعزيز معايير السلامة وحماية العاملين.

وتأتي مبادرة «سلامتك تهمنا» ضمن خطة شاملة تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ولا سيما المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز معايير العمل اللائق.

