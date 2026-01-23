سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

تشهد الساحة الكروية حالة من الجدل حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل تزايد التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن صفوف «الريدز» خلال الفترة المقبلة.



ووفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، أبدت خمسة أندية اهتمامها بضم صلاح، أبرزها روما الإيطالي، وجالاتا سراي وفناربخشة التركيان، إلى جانب الهلال والقادسية السعوديين.



ويأتي هذا الاهتمام في ظل أنباء عن توتر العلاقة بين اللاعب والمدير الفني الجديد آرني سلوت، رغم امتداد عقده حتى عام 2027.



وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن ليفربول يضع سيناريوهات بديلة تحسبًا لرحيله.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.