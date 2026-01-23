قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر جاهزة لتكون مركز إقليمي لصناعة الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص الطبي

الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026) بالعاصمة الفرنسية باريس، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تناولت الجدوى الاقتصادية للاستثمار في علوم الحياة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الحكومات والمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض الدكتور أحمد السبكي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم البحوث العلمية والتجارب الإكلينيكية، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات المنظمة، إلى جانب التوسع في شبكات مراكز التميز الإكلينيكي، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال البحث والتطوير الطبي، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات في علوم الحياة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مصر باتت مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص الطبي، في ضوء ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات لوجستية متطورة، وموقع استراتيجي فريد يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما يعزز من دورها كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير الطبي.

وفي إطار مشاركته بالمنتدى، شارك الدكتور أحمد السبكي كـمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية حول الطب الطبيعي والتأهيل الطبي، حيث استعرض رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير خدمات التأهيل المتكامل، وتحسين مسارات علاج المرضى، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن عام 2026 سيشهد دخول أول مركزين متخصصين في التأهيل الطبي والعلاج الممتد بكل من إقليمي الصعيد والقناة، في إطار خطة الهيئة للتوسع في خدمات التأهيل المتخصصة، وتوطين الخدمات الطبية المتقدمة، وتحقيق العدالة الجغرافية في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

هيئة الرعاية الصحية OECD باريس مراكز التميز الإكلينيكي كوادر بشرية إفريقيا آسيا 2026

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

متهم

القبص على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالفيوم

الشاب الضحية بالغربية

القصاص لفقد عينه ..جنايات طنطا تقضي بالسجن 10 سنوات للكوارشي لتسببه في عاهة مستديمة لشاب بقطور

ارشيفية

التفاصيل الكاملة لتعدي عامل بالضرب على ابنته وزوجته بعد سرقة ذهبهما

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

