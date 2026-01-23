رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر جاهزة لتكون مركز إقليمي لصناعة الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص الطبي

خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026) بالعاصمة الفرنسية باريس، شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تناولت الجدوى الاقتصادية للاستثمار في علوم الحياة، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الحكومات والمؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض الدكتور أحمد السبكي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم البحوث العلمية والتجارب الإكلينيكية، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات المنظمة، إلى جانب التوسع في شبكات مراكز التميز الإكلينيكي، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال البحث والتطوير الطبي، ويجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات في علوم الحياة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مصر باتت مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص الطبي، في ضوء ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات لوجستية متطورة، وموقع استراتيجي فريد يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بما يعزز من دورها كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير الطبي.

وفي إطار مشاركته بالمنتدى، شارك الدكتور أحمد السبكي كـمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية حول الطب الطبيعي والتأهيل الطبي، حيث استعرض رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير خدمات التأهيل المتكامل، وتحسين مسارات علاج المرضى، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن عام 2026 سيشهد دخول أول مركزين متخصصين في التأهيل الطبي والعلاج الممتد بكل من إقليمي الصعيد والقناة، في إطار خطة الهيئة للتوسع في خدمات التأهيل المتخصصة، وتوطين الخدمات الطبية المتقدمة، وتحقيق العدالة الجغرافية في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.