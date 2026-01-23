عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

أثار برومو مسلسل «وننسى اللي كان» بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد إشادات كبيرة وتوقعات بأن يناقش العمل قصة حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب.





وردّ السيناريست عمرو محمود ياسين على هذه التكهنات، مؤكدًا أن العمل لا يستهدف أي شخصية عامة بعينها، ولا يتناول سيرة فنانة بعينها.





وأوضح أن كتاباته تعتمد على تجارب إنسانية عامة وخبرات شخصية مرّ بها أو سمع عنها، ما قد يجعل بعض التفاصيل متشابهة مع قصص معروفة.





وشدد على احترامه الكامل لشيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن التشابه وارد دون قصد، في إطار تقديم دراما مستوحاة من الواقع الإنساني العام.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.