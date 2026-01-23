الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي

لقيت أم مصرعها وأصيب الأب بحروق في نواحي الجسم ، بسبب اندلاع حريق هائل في منزل كائن بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، نتج عن انفجار بطارية سكوتر كهربائي.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حريق في وحدة سكنية بالشيخ زايد حي ثالث ووفاة الأم وإصابة الأب بحروق في نواحي الجسم المختلفة، اثر قيام الابن بشحن بطارية سكوتر الكهربائي في المنزل.

علي الفور ، انتقلت الأجهزة المعنية الي مكان وقوع الحادث ، كما دفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل جثة الام والاب المصاب الي المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.