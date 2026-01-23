السعودية تفتح الباب لتملك الأجانب.. والمصريون يتجهون لـ "طلعت مصطفى" في بنان الرياض

كشفت مصادر مطلعة في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية، النقاب عن وجود توجه ملحوظ لدى المصريين المقيمين بالمملكة وخارجها نحو التملك مع مجموعة طلعت مصطفى في مدينة "بنان" التي تنفذها المجموعة في العاصمة الرياض، مستفيدين من دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 22 يناير 2026.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للعقار في المملكة قولها إن نظام تملك غير السعوديين للعقار دخل حيز النفاذ ابتداء من الخميس الموافق 22 يناير 2026، مع بدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، ولكن وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

وأضافت أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملك، حيث يتمكن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيا، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملك عبر البوابة، بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة والراغبة في التملك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد المبتدئ بالرقم 7، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا.

ويتيح هذا النظام لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة، مع الوضع في الاعتبار أنه يتم تحديد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الحالي، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.

وأضافت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى رفع جودة المشروعات العقارية في المملكة من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشروعات العقارية والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي بشكل مستدام.

وتمتد مدينة بنان الرياض التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعد الخيار الأبرز للتملك بالنسبة المصريين بالمملكة وخارجها بعد هذا القرار، على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع في موقع استراتيجي بالعاصمة الرياض، وهي تجسد مفهوم المدينة الذكية والمستدامة، حيث تضم مساحات خضراء شاسعة، ومنظومة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية، إلى جانب مرافق متطورة تعتمد أحدث التقنيات الذكية، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة حضرية عصرية متكاملة.

وتتميز بنان الرياض بأنها مزيج من خبرة "طلعت مصطفى" الممتدة لأكثر من خمسة عقود في تطوير المدن المتكاملة، وأصالة الهوية السعودية، لتقديم رؤية جديدة للحياة الحضرية المتوازنة، وبناء مجتمع نابض بالحياة.