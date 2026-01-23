لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد غالي

يعد مترو الأنفاق من وسائل النقل التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة مع بدء العام الدراسي، حيث يعتمد عليه الطلاب والموظفون بشكل أساسي لما يوفره من وقت وجهد، وسهولة في التنقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

مترو الأنفاق

خطوات الاشتراك في مترو الأنفاق

تتيح الهيئة القومية للأنفاق إمكانية استخراج اشتراكات مترو الأنفاق من خلال عدد من المكاتب المنتشرة على الخطوط الثلاثة، باعتبار المترو من أسرع وأهم وسائل النقل الجماعي، وهو ما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن أماكن ومواعيد الاشتراكات.

ويساهم الاشتراك الشهري أو الموسمي في تقليل الزحام وتوفير الوقت، بدلا من شراء التذاكر اليومية والوقوف في الطوابير، خاصة للطلاب والعاملين الذين يستخدمون المترو بشكل منتظم.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو

تشترط الهيئة توفير عدد من المستندات لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق، وتشمل ما يلي

شراء استمارة الاشتراك من مكاتب الاشتراكات
صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد
عدد 2 صورة شخصية حديثة

مترو الأنفاق

أماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق

تتوفر مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بعدد من محطات الخطوط الثلاثة، وجاءت كالتالي

محطات الخط الأول
حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج القديمة، المرج الجديدة

محطات الخط الثاني
كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء، العتبة، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب

محطات الخط الثالث
العتبة، العباسية، هليوبوليس، عدلي منصور

مواعيد عمل مكاتب اشتراكات المترو

تعمل مكاتب الاشتراكات يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 8 مساء، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا، وذلك لشراء الاستمارات وإنهاء الإجراءات.

طريقة استخراج كارت المترو الذكي

1. التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات بمحطات المترو
2. شراء الاستمارة المناسبة حسب فئة الاشتراك وملء البيانات المطلوبة مثل الاسم، الوظيفة، محطة القيام والوصول، مع إرفاق عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6
3. ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها المتقدم في الحالات التي تتطلب ذلك مثل الجيش أو الشرطة أو ذوي الاحتياجات الخاصة
4. تقديم الاستمارة لمكتب الاشتراكات مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن دون 16 عاما، وصورة الكارنيه للفئات الخاصة
5. اشتراكات الجمهور يتم استخراجها دون الحاجة إلى ختم جهة العمل

مترو الأنفاق

اشتراكات الطلبة

شراء استمارة طلبة وإرفاق عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6
تختم الصورة الأولى نصفها على الصورة ونصفها على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف
تعتمد الاستمارة من شؤون الطلاب وتختم بشعار الجمهورية
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد
إرفاق صورة إيصال المصروفات أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة
كتابة رقم هاتف الطالب أو ولي الأمر على الاستمارة
يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط

وتؤكد الهيئة أن الاشتراك شخصي، ويستخدم من قبل حامله فقط، وفي حالة إساءة الاستخدام يعرض المخالف لغرامة مالية.

