الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فكرة مشروع مناسبة تتيح لهم مصدر دخل مستقر، ويأتي من بينها الاهتمام بمعرفة خطوات استخراج رخصة مزرعة سمكية في مصر، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستزراع السمكي كقطاع حيوي يدعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وبالتوازي مع الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ترخيص المزارع السمكية

المزارع السمكية ودعم الدخل القومي

تسعى الدولة إلى التوسع في منح تراخيص تشغيل المزارع السمكية، باعتبار أن الثروة السمكية تعد من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، كما تمثل مصدرا رئيسيا للبروتين الآمن الذي يساهم في تلبية الاحتياجات الغذائية محليا، إلى جانب دوره في دعم صناعات أخرى مرتبطة به.

ويمثل إنشاء المزارع السمكية فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، مع القدرة على توفير عدد كبير من فرص العمل مقارنة بغيرها من الأنشطة الزراعية، فضلا عن عدم احتياجها لمساحات كبيرة من الأراضي.

ويبلغ حجم الإنتاج السمكي المحلي أكثر من 2 مليون طن، بما يغطي ما يزيد على 90 في المئة من احتياجات السوق، وتستهدف مصر رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مزرعة سمكية

حددت وزارة الزراعة الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص إنشاء مزرعة سمكية، وفقا لأحكام القانون، وتشمل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة من تحقيق الشخصية للاطلاع على الرخصة المنتهية في حالة التجديد، مع تقديم الأصل للرخصة الجديدة.

كما يشترط تقديم 4 نسخ من خرائط بمقياس 1 إلى 2500 موضحا بها مساحة وموقع الأرض المراد إقامة المزرعة عليها، إلى جانب رسم كروكي يوضح أماكن الري والصرف، ورسم تخطيطي يبين الأعمال والمنشآت الصناعية المزمع تنفيذها على أرض المزرعة من أصل وصورة.

ويتعين بعد الحصول على الموافقة المبدئية تقديم رسم توضيحي تفصيلي للمشروع خلال مدة لا تتجاوز شهرين، مع الاحتفاظ بإيصال سداد الرسوم كاملة.

مزرعة سمكية

رسوم ترخيص المزارع السمكية في مصر

تبلغ رسوم ترخيص المزارع السمكية 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، بعد تخفيضها من 3000 جنيه في السابق، ويتم تحديد الرسوم وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

ولا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة نقدا أو إلكترونيا، كما يشترط استئجار الأرض من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

ترخيص المزارع السمكية

تكلفة إنشاء مزرعة سمكية متوسطة

يقدر خبراء الاستزراع السمكي إجمالي التكاليف الثابتة وتكاليف التشغيل لمزرعة سمكية متوسطة الحجم خلال أول 5 سنوات من التشغيل بنحو مليون إلى 1.5 مليون جنيه، لمزرعة تقام على مساحة 1.5 فدان، شاملة تكلفة إنشاء الأحواض والتجهيزات الأساسية، مع اختلاف التكاليف حسب الموقع.

وتصل تكلفة إنتاج طن الأسماك إلى نحو 53000 جنيه، في حين يقدر سعر بيع الطن بنحو 65000 جنيه وفقا للأسعار الحالية، بما يحقق صافي ربح يقترب من 12000 جنيه عن كل طن يتم إنتاجه.