وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في إطار خطته المستمرة لدعم الكوادر البشرية وتطوير منظومة العمل المصرفي، أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة خلال عام 2026، مستهدفا استقطاب الشباب الخريجين وأصحاب الخبرات في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز قدراته التنافسية وتوسيع نطاق خدماته على مستوى الجمهورية.

وظائف خالية

وظائف خالية ببنك مصر

وظائف خالية في بنك مصر

ويستهدف البنك الشباب الخريجين وأصحاب الخبرات في مجالات متنوعة، مع توفير بيئة عمل محفزة، ورواتب تنافسية، إلى جانب برامج تدريب وتطوير مستمرة تسهم في بناء مسيرة مهنية قوية داخل القطاع المصرفي.

وأوضح بنك مصر أن التقديم يتم حاليا من خلال الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكدإن، حيث يتعين على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المتاحة إرسال سيرهم الذاتية مباشرة عبر الرابط المخصص لذلك.

ويركز البنك في عملية الاختيار على استقطاب الكفاءات التي تتمتع بمهارات شخصية عالية، وقدرة على تحقيق الأهداف البيعية، مع إيلاء أهمية كبيرة للخبرات السابقة وروح العمل الجماعي.

وتشمل الوظائف المتاحة إدارة وتطوير فرق المبيعات داخل نطاقات جغرافية محددة، إلى جانب وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة حجم المبيعات وتحقيق المستهدفات المعتمدة.

وظائف خالية ببنك مصر

وظائف خالية ببنك مصر

كما يتولى المسؤول عن الفريق مهام اختيار العناصر المناسبة، ومتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه سير العمل، مع اقتراح حلول وقائية تضمن استمرارية الأداء المتميز.

ويأتي هذا الإعلان تأكيدا لحرص بنك مصر على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام، من خلال إتاحة فرص عمل حقيقية، وتوفير بيئة مهنية داعمة تواكب متطلبات التطور في القطاع المصرفي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة.

وظائف خالية ببنك مصر

وظائف  ببنك مصر

ويأتي هذا الإعلان تأكيدا لحرص بنك مصر على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، من خلال إتاحة فرص عمل حقيقية، وتوفير بيئة مهنية داعمة تواكب متطلبات التطور في القطاع المصرفي، وتسهم في بناء كوادر قادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة.

