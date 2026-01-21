قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
محافظات

استجابة لمطالب مزارعي القصب.. توجيهات عاجلة بتمهيد طريق مصنع السكر بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة

استجاب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب أهالى مركز إدفو من مزارعى القصب بشأن تمهيد الطريق المؤدى إلى مصنع السكر مع إنطلاق موسم قصب السكر والعصير. 

وأعطى المحافظ توجيهات للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة زهجر سليمان بسرعة تنفيذ أعمال التمهيد بما يساهم فى تيسير حركة دخول وخروج الجرارات بشكل منظم ، وهو ما يضمن بدوره منع التكدسات على الطرق المؤدية إلى مصنع السكر ، مع تطبيق منظومة مرورية إنسيابية فعالة تساهم فى سرعة تفريغ وتحميل المحصول داخل التوقيتات المحددة دون أي تعطيل أو تأخير لعمليات التوريد التى بدأت فى شهر يناير الجارى .

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميدانى على الطرق الزراعية ومداخل المصنع لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أى إختناقات ، مع تأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث من خلال نشر اللافتات الإرشادية وتكثيف الإضاءة بالمناطق المظلمة. 

جهود متنوعة 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال بإلزام السائقين بالسرعات المقررة وإتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء نقل المحصول حفاظاً على أرواحهم وسلامة المواطنين ، مشيراً إلى أن محافظة أسوان تولى أهمية خاصة لموسم القصب بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسى لآلاف المزارعين ، وأن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يحقق الصالح العام ويعزز الإستقرار الإقتصاى للمزارعين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

