استجابة لمطالب مزارعي القصب.. توجيهات عاجلة بتمهيد طريق مصنع السكر بإدفو

استجاب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لمطالب أهالى مركز إدفو من مزارعى القصب بشأن تمهيد الطريق المؤدى إلى مصنع السكر مع إنطلاق موسم قصب السكر والعصير.

وأعطى المحافظ توجيهات للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة زهجر سليمان بسرعة تنفيذ أعمال التمهيد بما يساهم فى تيسير حركة دخول وخروج الجرارات بشكل منظم ، وهو ما يضمن بدوره منع التكدسات على الطرق المؤدية إلى مصنع السكر ، مع تطبيق منظومة مرورية إنسيابية فعالة تساهم فى سرعة تفريغ وتحميل المحصول داخل التوقيتات المحددة دون أي تعطيل أو تأخير لعمليات التوريد التى بدأت فى شهر يناير الجارى .

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميدانى على الطرق الزراعية ومداخل المصنع لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أى إختناقات ، مع تأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث من خلال نشر اللافتات الإرشادية وتكثيف الإضاءة بالمناطق المظلمة.

جهود متنوعة

وشدد الدكتور إسماعيل كمال بإلزام السائقين بالسرعات المقررة وإتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء نقل المحصول حفاظاً على أرواحهم وسلامة المواطنين ، مشيراً إلى أن محافظة أسوان تولى أهمية خاصة لموسم القصب بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسى لآلاف المزارعين ، وأن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يحقق الصالح العام ويعزز الإستقرار الإقتصاى للمزارعين .