بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
بـ تكتيك أفغاني .. الجيش الكندي يستعد لغزو عسكري أمريكي مُحتمل
عودة طائرة ترامب للولايات المتحدة بعد مُغادرتها إلى دافوس .. لهذا السبب
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
محافظات

تغيّر ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الأربعاء 21-1-2026

محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الأربعاء 21-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شتوى مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره. 

حالة الطقس 

وتختلف طبيعة أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء معتدله فى الشتاء .

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 23 درجة، والصغرى 9 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 23 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 23درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ23درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 27% والرياح 16كم/ س. 

