هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأربعاء 21-1-2026

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

تُعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

