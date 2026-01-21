وسط طقس غير مستقر.. توجيهات إرشادية لمزارعي التين والزيتون بسيدي براني

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح فريق عمل إدارة البساتين بقيادة الدكتور وائل غيث مدير وحدة البساتين التابعة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح إلى قرية "أبو ميلاد"، الواقعة على بعد 9 كيلومترات من مدينة سيدي براني، لتقديم الدعم الفني والإرشادي في مجال الزراعة الصحراوية.

وخلال جولته الميدانية، أكد الدكتور وائل غيث على ضرورة استغلال هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أن "هذا التوقيت هو الأهم على الإطلاق في دورة حياة المحصول".

وأوضح " غيث " للمزارعين أن الالتزام ببرامج التسميد الشتوي في وقتها الحالي هو الاستثمار الحقيقي الذي سيجني ثمارة المزارع مستقبلاً، مؤكداً أن "من يهتم بالتسميد الآن، سيجد المردود في جودة ووفرة الثمار خلال موسم الحصاد القادم".

ورغم الأجواء الشتوية التي شهدتها المنطقة من رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة، إلا أن البعثة واصلت عملها الميداني.

وتأتي هذه الزيارة لتلبية رغبة المزارعين في التعامل الأمثل مع المحاصيل الاستراتيجية (التين والزيتون) في ظل الظروف الصحراوية.

شملت الإرشادات العملية جوانب حيوية منها التسميد الشتوي و الطرق العلمية الصحيحة لتغذية الأشجار خلال فترة البرودة وكيفية تعظيم الإنتاجية في البيئة الصحراوية بموارد مقننة مع تقديم نصائح لحماية المحاصيل من تقلبات الطقس الحالية.

شهدت المواقع تجمعاً كبيراً من مزارعي قرية "أبو ميلاد"، الذين تفاعلوا بشكل مباشر مع التعليمات، معربين عن تفاؤلهم بموسم حصاد ناجح بناءً على هذه التوصيات الفنية المتخصصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح .