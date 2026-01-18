قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

محسن البطران: التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية الفدان وتحمل المزارع خسائر كبيرة

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التغيرات المناخية وعلاقته بالأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.


وقال البطران إن مشكلة تغير المناخ لها نتائج خطيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأثر ذلك المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن لجنة الزراعة تعمل حاليا على دراسة أثر هذه التغيرات، وذلك بمشاركة الجهات المعنية مراكز البحوث وجامعة القاهرة للوقوف على خطورة الموقف. 

واستعرض رئيس لجنة الزراعة والرى، آثار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى عدد من المتغيرات، منها إنتاجية الفدان، وحجم القيمة الغذائية، ومعدل دخل المزارع، موضحا أن من آثار تلك التغييرات انخفاض إنتاجية الفدان من ١٨ إردبا إلى ١٦ إردبا على سبيل المثال في محصول القمح.

وأشار إلى أن تلك التغيرات أيضا تؤثر على موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة نحو مليار و٢٠٠ ألف دولار في الاستيراد.

وذكر أن للتغيرات المناخية أثرا في تحمل المزارع الصغير خسائر تصل إلى   ٢٤٠٠ جنيه تقريبا. 

ودعا البطران إلى التعاون بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ووزارة البيئة للتوصل إلى تقاوى محسنة تتحمل آثار التغيرات المناخية، وكذلك أن يكون هناك تجارب لتوعية المواطنين.

التغييرات المناخية إنتاجية الفدان خسائر كبيرة

