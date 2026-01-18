محسن البطران: التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية الفدان وتحمل المزارع خسائر كبيرة

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التغيرات المناخية وعلاقته بالأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.



وقال البطران إن مشكلة تغير المناخ لها نتائج خطيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأثر ذلك المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن لجنة الزراعة تعمل حاليا على دراسة أثر هذه التغيرات، وذلك بمشاركة الجهات المعنية مراكز البحوث وجامعة القاهرة للوقوف على خطورة الموقف.

واستعرض رئيس لجنة الزراعة والرى، آثار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى عدد من المتغيرات، منها إنتاجية الفدان، وحجم القيمة الغذائية، ومعدل دخل المزارع، موضحا أن من آثار تلك التغييرات انخفاض إنتاجية الفدان من ١٨ إردبا إلى ١٦ إردبا على سبيل المثال في محصول القمح.

وأشار إلى أن تلك التغيرات أيضا تؤثر على موازنة الدولة، حيث تكلف الدولة نحو مليار و٢٠٠ ألف دولار في الاستيراد.

وذكر أن للتغيرات المناخية أثرا في تحمل المزارع الصغير خسائر تصل إلى ٢٤٠٠ جنيه تقريبا.

ودعا البطران إلى التعاون بين مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ووزارة البيئة للتوصل إلى تقاوى محسنة تتحمل آثار التغيرات المناخية، وكذلك أن يكون هناك تجارب لتوعية المواطنين.