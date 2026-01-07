أهلهم عارفين.. سقوط الكتعة المتهمة باستغلال 6 أطفال في التسول على سلم مترو روض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات وبرفقتها أطفال بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة على سلم محطة مترو روض الفرج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبرفقتها 6 أطفال وبمواجهتها إعترفت بكون إثنين منهم أنجالها وباقى الأطفال برفقتها متواجدين معها بعلم أهليتهم وإستغلالها لهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق