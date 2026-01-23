قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقي قسوس مجمع القاهرة وزوجاتهم بمدرسة نيو رمسيس

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم، صباح اليوم الجمعة، والذي عُقد بمدرسة نيو رمسيس، التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وذلك بحضور عدد كبير من قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم.

تضمّن اللقاء وقتًا للصلاة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الكنسية والخدمية، في إطار تعزيز روح الشركة والتواصل بين قسوس المجمع، ودعم العمل الكنسي والتعليمي المشترك.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس.

ومن جانبه، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بجميع القسوس وزوجاتهم، معربًا عن تقديره الكبير لمجمع القاهرة، ومؤكدًا دور المؤسسات التعليمية التابعة لسنودس النيل الإنجيلي في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، بما يخدم الكنيسة والمجتمع المصري.

وخلال اللقاء، رحّب كلٌّ من الدكتور القس اسطفانوس زكي والدكتور القس ماجد كرم بالقسوس وزوجاتهم، حيث قدّما عرضًا شاملًا حول أنشطة المدارس التابعة لمجلس المؤسسات التعليمية، مستعرضين جهود التطوير المستمر، ودور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع، وتعزيز القيم التربوية والإنسانية، في إطار رسالة الكنيسة الإنجيلية التعليمية.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية مجمع القاهرة الإنجيلي

