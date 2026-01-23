مستشفى ميت غمر العام ينظم المؤتمر العلمي الأول للصيادلة حول التحول للرعاية الصحية المتكاملة

نظم مستشفى ميت غمر العام المؤتمر العلمي الأول للصيادلة، تحت عنوان «تحول دور الصيدلي من مقدم دواء إلى مقدم رعاية صحية»، ينفي إطار توجه المستشفى نحو دعم الصيدلة الإكلينيكية وتعزيز دور الصيادلي كعنصر فاعل في منظومة الرعاية الصحية.

أُقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبإشراف إدارة مستشفى ميت غمر العام برئاسة الدكتور شريف حسني الحلو مدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد شرف الدين نائب مدير المستشفى ومقرر المؤتمر، والدكتورة شيماء أنيس أحمد نائب مدير المستشفى لشئون التدريب ومشرف فريق الصيادلة الإكلينيكيين، وذلك ضمن خطة المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية وربطها بمفهوم الرعاية الصحية الشاملة المتحورة حول المريض.

وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من القيادات الأكاديمية والمهنية وممثلي نقابات الصيادلة، حيث شارك في فعالياته نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور سحر السويفي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة الدلتا، الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى جانب ممثلي نقابة صيادلة الدقهلية، حيث حضرت الدكتورة منى راشد أمين صندوق النقابة نيابةً عن الدكتور سعيد شمعه نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور عبدالله كشكة نقيب صيادلة ميت غمر، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام حسن مدير إدارة تفتيش الصيادلة الإكلينيكيين ممثلةً عن الإدارة العامة للصيدلة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة تفاعلية ناقشت مستقبل الصيدلة الإكلينيكية ودور الدراسات العليا في إحداث نقلة نوعية في أداء الصيادلة، بما يسهم في تأهيلهم للعمل بكفاءة ضمن فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز سلامة الدواء، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية ومتطلبات سوق العمل.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم الضيوف المشاركين، كما قامت نقابة صيادلة الدقهلية بتقديم درع النقابة وشهادات التقدير لكل من مدير المستشفى ونائبي المدير، والدكتور عبدالله كشكة، والدكتورة سالي أنور الصيدلي الأول بمستشفى ميت غمر العام ورئيس قسم الصيدلة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم وتطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفى.