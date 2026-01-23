قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشفى ميت غمر العام ينظم المؤتمر العلمي الأول للصيادلة حول التحول للرعاية الصحية المتكاملة

همت الحسينى

نظم   مستشفى ميت غمر العام المؤتمر العلمي الأول للصيادلة، تحت عنوان «تحول دور الصيدلي من مقدم دواء إلى مقدم رعاية صحية»، ينفي إطار توجه المستشفى نحو دعم الصيدلة الإكلينيكية وتعزيز دور الصيادلي كعنصر فاعل في منظومة الرعاية الصحية.
أُقيم المؤتمر تحت رعاية  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبإشراف إدارة مستشفى ميت غمر العام برئاسة الدكتور شريف حسني الحلو مدير المستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد شرف الدين نائب مدير المستشفى ومقرر المؤتمر، والدكتورة شيماء أنيس أحمد نائب مدير المستشفى لشئون التدريب ومشرف فريق الصيادلة الإكلينيكيين، وذلك ضمن خطة المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية وربطها بمفهوم الرعاية الصحية الشاملة المتحورة حول المريض.
وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا من القيادات الأكاديمية والمهنية وممثلي نقابات الصيادلة، حيث شارك في فعالياته نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم  الدكتور سحر السويفي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة الدلتا،  الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى جانب ممثلي نقابة صيادلة الدقهلية، حيث حضرت الدكتورة منى راشد أمين صندوق النقابة نيابةً عن الدكتور سعيد شمعه نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور عبدالله كشكة نقيب صيادلة ميت غمر، بالإضافة إلى الدكتورة ريهام حسن مدير إدارة تفتيش الصيادلة الإكلينيكيين ممثلةً عن الإدارة العامة للصيدلة.
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة تفاعلية ناقشت مستقبل الصيدلة الإكلينيكية ودور الدراسات العليا في إحداث نقلة نوعية في أداء الصيادلة، بما يسهم في تأهيلهم للعمل بكفاءة ضمن فرق الرعاية الصحية متعددة التخصصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز سلامة الدواء، ومواكبة أحدث المستجدات العلمية ومتطلبات سوق العمل.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تكريم  الضيوف المشاركين، كما قامت نقابة صيادلة الدقهلية بتقديم درع النقابة وشهادات التقدير لكل من مدير المستشفى ونائبي المدير، والدكتور عبدالله كشكة، والدكتورة سالي أنور الصيدلي الأول بمستشفى ميت غمر العام ورئيس قسم الصيدلة، تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم وتطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفى.

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

الدكتور عبد اللطيف الواصل

برنامج ثقافي سعودي طوال أيام معرض الكتاب.. تفاصيل

منتدى دافوس 2026 يختتم أعماله وسط هيمنة تحركات ترامب..تفاصيل

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

