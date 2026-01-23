دعامة استقرار المجتمع.. بطريرك الإسكندرية يهنئ الرئيس والقيادات بعيد الشرطة وثورة يناير

هنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقال غبطته، في بيان صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية».

وأعربت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن تقديرها العميق لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراره، وحماية المواطنين، وصون مقدرات الدولة، مؤكدة أن ما يبذلونه من عطاء يُعد دعامة أساسية لاستقرار المجتمع.

كما ثمّنت الكنيسة الكاثوليكية جميع المجهودات المخلصة التي تبذلها الدولة المصرية لخدمة أبناء الوطن، مصليةً إلى الله القدير أن يحفظ مصر وشعبها، ويبارك جهود أبنائها المخلصين، وأن ينعم على الوطن بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.