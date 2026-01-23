قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
أخبار العالم

كل ما تريد معرفته عن محادثات أبوظبي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

اتجهت الأنظار إلى أبوظبي اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن يعقد مسؤولون من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا محادثات أمنية ثلاثية، وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والكرملين. 

وتمثل هذه المحادثات أول اجتماع ثلاثي من نوعه منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، ما يمنحها أهمية خاصة في سياق الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

خلفية المحادثات وأهميتها

تأتي محادثات أبوظبي في لحظة سياسية حساسة، إذ تلي اجتماعًا سابقًا لكبار المفاوضين الأمريكيين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، جرى خلاله بحث خطة صاغتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعكس هذا التسلسل من اللقاءات تحركًا دبلوماسيًا جديدًا يسعى إلى اختبار فرص التوصل إلى مخرج سياسي للنزاع، ولو على مستوى الترتيبات الأمنية الأولية.

ورغم أن الإعلان عن المحادثات لا يتضمن تفاصيل بشأن جدول أعمالها أو نتائج متوقعة، فإن مجرد عقد اجتماع يضم الأطراف الثلاثة يشير إلى محاولة لكسر الجمود الذي طبع مسار الحرب خلال الفترة الماضية، في ظل تباعد المواقف واستمرار العمليات العسكرية.

عقدة الأراضي… جوهر الخلاف

يبقى ملف الأراضي هو العقبة الأساسية التي حالت دون تحقيق أي تقدم حقيقي في المفاوضات السابقة، ولا يزال يشكل نقطة الخلاف الأبرز بين موسكو وكييف. وتشير المعطيات إلى أن الفجوة بين مواقف الأطراف لا تزال واسعة، ما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع.

فمن الجانب الروسي، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارًا أن موسكو تعتزم فرض سيطرتها الكاملة على شرق أوكرانيا بالقوة في حال فشل المحادثات، ما يعكس تمسكًا واضحًا بالأهداف المعلنة للعملية العسكرية.

موقف كييف وتحذيراتها

في المقابل، تحذر كييف من أن التنازل عن أي أراضٍ من شأنه أن يشجع موسكو على المضي قدمًا في سياساتها التوسعية. وتؤكد القيادة الأوكرانية أنها لن توقّع أي اتفاق سلام لا يتضمن آليات واضحة من شأنها ردع روسيا ومنعها من شن هجوم جديد في المستقبل.

ويعكس هذا الموقف إصرارًا أوكرانيًا على أن أي تسوية سياسية يجب ألا تكون مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، بل اتفاقًا يضمن عدم تكرار المواجهة المسلحة، وهو ما يضع شروطًا صارمة أمام أي تفاوض محتمل.

وتلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في هذه المحادثات، بصفتها الطرف الذي صاغ الخطة المطروحة لإنهاء الحرب، وباعتبارها وسيطًا أساسيًا بين موسكو وكييف. ويأتي الاجتماع الثلاثي في أبوظبي كمحاولة لجمع المواقف المختلفة على طاولة واحدة، بعد اللقاءات الثنائية التي سبقت الإعلان عنه.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي بوتين أبوظبي

