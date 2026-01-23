قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة «نقد النقد الأدبي» تفتح نقاشًا حول مستقبل الناقد في العصر الرقمي بمعرض الكتاب
مؤلف السيد في حقل الأدب: تأثير صبري موسى تجاوز جيله إلى الأجيال اللاحقة
زحمة حدائق الأهرام تصل البرلمان.. نائبة تقترح تحويل المنطقة إلى حي منفصل
باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام

ترامب بعد إعلانه تشكيل مجلس السلام رسميا من دافوس
ترامب بعد إعلانه تشكيل مجلس السلام رسميا من دافوس
القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده الرافض للانضمام إلى مجلس السلام الذي جرى الإعلان عنه رسميًا خلال منتدى دافوس، مؤكدًا بوضوح: «نقدر الدعوة، لكننا نرفضها». 

وجاء هذا التصريح عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، حيث حرص سانشيز على توضيح خلفيات القرار الإسباني وأسبابه السياسية والقانونية، في ظل نقاشات أوروبية ودولية متزايدة حول طبيعة هذا المجلس وأهدافه.

وأوضح سانشيز أن رفض إسبانيا لا يستهدف دولًا بعينها، بل يستند إلى اعتبارات مبدئية تتعلق بضرورة الحفاظ على الاتساق مع النظام الدولي القائم، واحترام الدور المركزي للأمم المتحدة، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي. 

وأكد أن مدريد ترى أن أي أطر أو مجالس جديدة تتعامل مع قضايا إقليمية أو دولية حساسة يجب أن تنسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليًا، وألا تشكل بدائل أو مسارات موازية قد تُضعف النظام الدولي أو تتجاوز مؤسساته الأساسية.

أسباب الرفض

وأشار رئيس الوزراء الإسباني بشكل خاص إلى أن المجلس المعلن عنه لم يشمل السلطة الفلسطينية ضمن تركيبته، وهو ما اعتبرته إسبانيا عنصرًا جوهريًا لا يمكن تجاهله. ولفت إلى أن غياب السلطة الفلسطينية يثير تساؤلات سياسية وقانونية حول شمولية المجلس وقدرته على التعامل مع القضايا المعنية بشكل متوازن، مؤكدًا أن بلاده ترى أن أي مبادرة أو إطار دولي ينبغي أن يقوم على مبدأ التمثيل العادل وعدم الإقصاء.

وكان المجلس قد أُعلن عنه رسميًا في مدينة دافوس السويسرية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقّعت عليه عدة دول من مناطق مختلفة، من بينها المجر وبلغاريا والأرجنتين وإسرائيل، إضافة إلى المملكة العربية السعودية. ويعكس انضمام هذه الدول تنوعًا في الخلفيات السياسية والجغرافية للمشاركين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، من وجهة النظر الإسبانية، لتجاوز التحفظات المتعلقة بالشرعية الدولية والتمثيل.

ويأتي الموقف الإسباني في سياق أوروبي ودولي يشهد تباينات واضحة في المواقف إزاء المبادرات الجديدة خارج إطار الأمم المتحدة. ففي حين ترى بعض الدول أن مثل هذه المجالس قد تسهم في فتح مسارات بديلة للتنسيق والتعاون، تؤكد إسبانيا، وفق تصريحات سانشيز، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم واحترام القانون الدولي يظل أولوية لا يمكن التفريط بها، خاصة في القضايا التي تمس الاستقرار الإقليمي وحقوق الشعوب.

دافوس مجلس السلام ترامب أسبانيا غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

رئيسة وزراء الدنمارك

رئيسة وزراء الدنمارك تصل جرينلاند لإجراء محادثات سياسية

صورة تعبيرية

تحقيقات في رسالة تهديد استهدفت مسجد لاكمبا في أستراليا

ترامب

رائعة .. ترامب يكشف نتائج رحلته إلى دافوس السويسرية

بالصور

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد