باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي
رحلة تنوير وذاكرة أمة.. رموز الفكر والسياسة يناقشون دور الأهرام في تشكيل العقل المصري عبر 150 عامًا
أخبار التكنولوجيا | OpenAI تبدأ تدريب الروبوتات سرا.. أول روبوت فاخر يرتدي ملابس ذهبية.. سناب شات توسع صلاحيات الآباء على حسابات الأبناء
جو كول: محمد صلاح قد ينهي مسيرته بشكل خيالي مع ليفربول في حالتين
إنفوجراف| طريقة استخراج كارت اشتراك المترو الذكي
800 ألف دولار.. تفاصيل خطف بيراميدز صفقة سوبر من الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري الأبطال والقنوات الناقلة
قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
ازاي تروح معرض الكتاب من رمسيس والجيزة والمعادي؟
موزمبيق.. مقتل 122 شخصا وتدمير أكثر من 500 منزل في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد
يضعف النظام الدولي.. إسبانيا تعلن أسباب رفضها الانضمام لمجلس السلام
بعد إثارة القضية في مسلسل قسمة العدل.. إيمان العاصي: من حق الأب يتصرف في أملاكه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم  23-1-2026؛ يعرضه صدى البلد والذي شهد استقرارا داخل السوق الرسمية.

الدولار ثابت

واستقر سعر الدولار  من دون تغيير منذ آخر تداوله له.

سعر الدولار

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة يوم آخر بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في البنوك المصرية.

تراجع الدولار

وانخفض سعر الدولار مقدار 23 قرشًا مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والبركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.1 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

الدولار

أعلى سعر دولار 

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في نكست.

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أقل سعر دولار الدولار في البنك المركزي

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
ندوة تثقيفية
ازالة تعدي
