سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026

محمد يحيي

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل البنوك المصرية.

الدولار ينخفض

وانخفض سعر الدولار مقدار 23 قرشًا مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي مساء اليوم.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

الدولار في البنك المركزي

وسجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجّل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.01 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و البركة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC،مصر، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، سايب، ميد بنك".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع بيت التمويل الكويتي.

الدولار

أعلي سعر دولار 

وسجّل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أعلي سعر دولار في مواجهة الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في نكست.

