مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

تستمر الإثارة الكروية اليوم الجمعة 23-1-2026، حيث تُقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية حول العالم، أبرزها مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مواجهة إنتر ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات قوية في الدوريات الإسباني، الفرنسي، والألماني.

دوري أبطال أفريقيا

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين مرتقبتين:



الأهلي X يانج أفريكانز

التوقيت: 6 مساءً القناة الناقلة: beIN Sports HD 1



صن داونز X الهلال السوداني

التوقيت: 8 مساءً القناة الناقلة: beIN Sports HD 6



الدوري الإسباني

ليفانتي X إلتشي

التوقيت: 10 مساءً



الدوري الإيطالي

إنتر ميلان X بيزا

التوقيت: 9:45 مساءً.



الدوري الفرنسي



أوكسير X باريس سان جيرمان

التوقيت: 9 مساءً





الدوري الألماني

سانت باولي X هامبورج

التوقيت: 9:30 مساءً









