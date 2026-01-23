قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
سعر الذهب اليوم 23-1-2026
مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

الاهلي
رباب الهواري

تستمر الإثارة الكروية اليوم الجمعة 23-1-2026، حيث تُقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية حول العالم، أبرزها مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مواجهة إنتر ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباريات قوية في الدوريات الإسباني، الفرنسي، والألماني.

دوري أبطال أفريقيا

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين مرتقبتين:
 

  • الأهلي X يانج أفريكانز
    • التوقيت: 6 مساءً
    • القناة الناقلة: beIN Sports HD 1
       
  • صن داونز X الهلال السوداني
    • التوقيت: 8 مساءً
    • القناة الناقلة: beIN Sports HD 6

الدوري الإسباني

  • ليفانتي X إلتشي
    • التوقيت: 10 مساءً

الدوري الإيطالي

  • إنتر ميلان X بيزا
    • التوقيت: 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي
 

  • أوكسير X باريس سان جيرمان
    • التوقيت: 9 مساءً
       

الدوري الألماني

  • سانت باولي X هامبورج
    • التوقيت: 9:30 مساءً


 


 

