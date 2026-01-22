مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس 22-1-2026 جدولًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى منافسات الدوري الأوروبي، إلى جانب لقاءات مهمة في الدوريين السعودي والمصري، ما يمنح عشاق كرة القدم يومًا كرويًا استثنائيًا.

قمم الجولة السابعة من الدوري الأوروبي

تتصدر مباراة فنربخشة التركي ضد أستون فيلا الإنجليزي واجهة مباريات اليوم في الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الطموح التركي والخبرة الإنجليزية.

كما تحظى مواجهة روما الإيطالي مع شتوتجارت الألماني باهتمام كبير، في صراع قوي على النقاط وحجز موقع متقدم في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

تنطلق مباريات الساعة 7:45 مساءً بعدد من المواجهات القوية أبرزها:

بولونيا × سيلتيك، بران × ميتيلاند، فنربخشة × أستون فيلا، فينورد × شتورم جراتس، مالمو × النجم الأحمر، باوك سالونيكا × ريال بيتيس، فيكتوريا بلزن × بورتو، ويونج بويز × ليون.

وفي تمام 10:00 مساءً تُقام مباريات أخرى لا تقل قوة، أبرزها:

سبورتنج براجا × نوتينجهام فورست، سيلتا فيجو × ليل، دينامو زغرب × ستيوا بوخارست، أوتريخت × جينك، رينجرز × لودوجوريتس، وأخيرًا روما × شتوتجارت.

منافسات مثيرة في الدوري السعودي

تشهد الملاعب السعودية ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي التعاون مع الحزم في الخامسة والربع مساءً، بينما تقام قمتي الهلال ضد الفيحاء والقادسية أمام الاتحاد في السابعة والنصف مساءً.

الدوري المصري يواصل الإثارة

وفي الدوري المصري، تُقام ثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة مع غزل المحلة في الخامسة مساءً، بينما يختتم اليوم بلقاء الإسماعيلي والمقاولون العرب في الثامنة مساءً



