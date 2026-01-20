موعد مباراة كوبنهاجن ونابولي فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب إستاد باركن لمتابعة مباراة كوبنهاجن و نابولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة كوبنهاجن و نابولي

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في تمام الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات، والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن و نابولي

تنقل شبكة 7 beIN SPORTS HD المواجهة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تغطية شاملة وتحليل قبل وبعد المباراة.





