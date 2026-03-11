قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
محافظات

الدقهلية.. نجاح أول حالة بوحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمي الأمديد

نجاح اول حالة دخلت وحدة إذابة الجلطات
نجاح اول حالة دخلت وحدة إذابة الجلطات
همت الحسينى

أعلن الدكتور حموده  الجزار وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية  عن   نجاح أول حالة دخلت وحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمى الأمديد بعد تشغيل الوحدة لتقديم خدماتها الطبية للحالات الطارئة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحالة استقبلها الفريق الطبي بالمستشفى وتم التعامل معها وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة لإذابة الجلطات، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا وحالته الصحية الآن مستقرة وجيدة، مع استمرار المتابعة الطبية.

وأكد  أن تشغيل وحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمى الأمديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الحرجة بالمحافظة، حيث تساهم هذه الوحدات في سرعة التدخل الطبي للحالات المصابة بالجلطات، وهو ما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتقليل نسب المضاعفات والإعاقات الناتجة عنها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفيات المركزية، وتوفير الأجهزة الحديثة وتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

يذكر  أن ذلك يأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للتوسع في استحداث وحدات إذابة الجلطات بالمستشفيات، حيث تم تشغيل الوحدات بعدد من مستشفيات المديرية شملت مستشفيات أجا، ميت غمر، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس، وأخيرًا مستشفى تمى الأمديد، بإجمالي 6 وحدات عاملة حاليًا، وقد نجحت هذه الوحدات في التعامل مع 122 حالة إذابة جلطة حتى الآن، وجارٍ العمل على تجهيز وتشغيل وحدات جديدة بمستشفيات شربين وبلقاس، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الحرجة وسرعة التدخل الطبي للحالات المصابة بالجلطات وتقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المرضى.

.

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

