الدقهلية.. نجاح أول حالة بوحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمي الأمديد

أعلن الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح أول حالة دخلت وحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمى الأمديد بعد تشغيل الوحدة لتقديم خدماتها الطبية للحالات الطارئة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحالة استقبلها الفريق الطبي بالمستشفى وتم التعامل معها وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة لإذابة الجلطات، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا وحالته الصحية الآن مستقرة وجيدة، مع استمرار المتابعة الطبية.

وأكد أن تشغيل وحدة إذابة الجلطات بمستشفى تمى الأمديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الحرجة بالمحافظة، حيث تساهم هذه الوحدات في سرعة التدخل الطبي للحالات المصابة بالجلطات، وهو ما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتقليل نسب المضاعفات والإعاقات الناتجة عنها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة داخل المستشفيات المركزية، وتوفير الأجهزة الحديثة وتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية للتوسع في استحداث وحدات إذابة الجلطات بالمستشفيات، حيث تم تشغيل الوحدات بعدد من مستشفيات المديرية شملت مستشفيات أجا، ميت غمر، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس، وأخيرًا مستشفى تمى الأمديد، بإجمالي 6 وحدات عاملة حاليًا، وقد نجحت هذه الوحدات في التعامل مع 122 حالة إذابة جلطة حتى الآن، وجارٍ العمل على تجهيز وتشغيل وحدات جديدة بمستشفيات شربين وبلقاس، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الحرجة وسرعة التدخل الطبي للحالات المصابة بالجلطات وتقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المرضى.

