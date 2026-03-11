محافظ الدقهلية: إجراءات صارمة تجاه أي سيارة تاكسي غير ملتزمة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أحد محال معايرة عداد التاكسي بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، لمتابعة قيام أصحاب سيارات التاكسي بمعايرة العدادات وفق البنديرة الجديدة المعتمدة.





وشدد المحافظ، على ضرورة سرعة توجه أصحاب سيارات التاكسي إلى مراكز ومحال معايرة العداد قبل انتهاء المهلة المقررة يوم الإثنين القادم، مؤكدًا أن المهلة المحددة جاءت لإتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع والالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعتمدة.

وأكد مرزوق، أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة تجاه أي سيارة تاكسي غير ملتزمة بعد انتهاء المهلة، مشيرًا إلى أن حقوق المواطنين خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب في التعريفة أو استغلال للركاب تحت أي ظرف.

كما أكد المحافظ أن التعريفة الجديدة حق للمواطن والالتزام بها مسئولية على جميع السائقين، وأن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة التزام السائقين بمعايرة العدادات والتعريفة المقررة، بالتوازي مع الحملات المرورية والرقابية، بما يضمن الانضباط الكامل داخل منظومة النقل وحماية المواطنين من أي مخالفة.